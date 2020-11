Diletta Leotta, l’asciugamano la copre a fatica: fan in delirio – FOTO

Diletta Leotta, l’asciugamano la copre a fatica: fan in delirio su Instagram. La bellissima showgirl catanese ha appena postato una foto che esalta le sue morbidissime forme

La splendida Diletta Leotta riempi le sue giornate di tantissimi appuntamenti lavorativi. Tra le fortunate apparizioni in Tv, come volto di punta di Dazn per la Serie A e le trasmissioni su Radio 105, la showgirl ha pochissimo tempo per rilassarsi. Gli appuntamenti del campionato sono ripresi incessanti dopo la sosta delle nazionali e ci accompagneranno fino a Natale. Come ogni sabato sera, anche nel prossimo week end, Diletta sarà a bordo campo per Atalanta-Verona, pronta ad allietarci con il suo fascino e la sua simpatia. Ma tutto questo lavoro non la distoglie anche dalla cura di se stessa. All’interno della sua giornata non può mancare mai un momento dedicato all’attività fisica. Da vera atleta, la Leotta si prende cura del suo corpo con lunghe sedute di fitness, alternate a corsa e qualche sessione di pesi. Evidentemente la vicinanza con il pugile Daniele Scardina deve averla ispirata anche dal punto di vista atletico e dello spirito di sacrificio.

Diletta Leotta, l’asciugamano la copre a fatica: fan in delirio su Instagram

Tra lavoro e attività fisica, però, occorre anche curare la propria pelle e l’aspetto esteriore. Nonostante Madre Natura l’abbia dotata di una bellezza mozzafiato, serve sempre un aiuto per mantenersi su standard apollinei. Nell’ultimo post su Instagram, Diletta pubblicizza i suoi prodotti cosmetici, in grado di mantenerla giovane e più bella che mai.

Ai fan non è sfuggita però la sua mise, composta da un semplice asciugamano che a stento contiene la procacità del Lato A. Poco trucco e niente vestiti, per un fascino acqua e sapone che di certo non è passato inosservato. Come di consueto i commenti dei moltissimi fan non si sono fatti attendere, regalando un sorriso anche alla Leotta.

