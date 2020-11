Covid Natale, Conte: “Si va verso linea comune in tutta UE”

Covid Natale, si va verso una linea comune in tutta l’Unione Europea. Il premier Giuseppe Conte ha espresso su Twitter la sua soddisfazione per gli ultimi dialoghi

Uno dei temi sempre più caldi negli ultimi giorni è quello relativo al Natale che sarà col Covid. Le restrizioni imposte dai vari governi nazionali sono ancora in vigore, e lo saranno ancora per un po’. I numeri sono troppo alti per parlare di emergenza scampata, e un allentamento importante delle restrizioni potrebbe rivelarsi fatale per i mesi che verranno.

Intanto, l’Unione Europea vuole impostare una linea comune per quanto riguarda il Natale, valida per tutti i paesi componenti. Intervenuto su Twitter, il premier Giuseppe Conte si è detto soddisfatto dei dialoghi che ci sono stati con Ursula Von Der Leyen sul Global Health Summer in collegamento con il G20. “C’è stato uno scambio di vedute molto positivo sul coordinamento europeo delle misure sanitarie anti Covid in occasione del periodo natalizio. Ci sarà un’azione europea più efficace sul tema migrazione con i paesi extra-UE e su Brexit” si legge nel tweet.

Covid, riunione tra Conte e i capi delegazione di maggioranza

Sono giorno molto impegnativi e intensi per il premier Giuseppe Conte, chiamato a diverse valutazioni relative al Covid e alle misure attualmente in vigore su tutto il territorio nazionale. Poco fa, si è tenuto un summit con Ursula Von Der Leyen, con la quale si è parlato di una linea comune europea in occasione del Natale, e pare sia stata trovata una buona base d’intesa.

In queste ore, intanto, è in corso una riunione tra il presidente del Consiglio e i capi delegazione di maggioranza, insieme ai ministri Roberto Gualtieri, Luigi Di Maio e Enzo Amendola. Tanti i temi da trattare, soprattutto di carattere economico. Tra questi, la manovra e i prossimi decreti Ristori, ma anche le misure di contrasto al Covid.

