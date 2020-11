Covid-19 Francia, coprifuoco per Natale: la decisione di Macron

Covid-19 Francia, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha parlato ad un mese dal Natale

Dopo un picco di quasi 87 mila francesi contagiati di Covid-19, il 7 novembre, ad oggi la Francia conta soltanto 4.452 contagi nelle ultime 24 ore. A tal proposito, dopo l’evidente calo della curva epidemiologica, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha fatto il punto della situazione parlando alla Nazione.

Come gli altri Paesi Europei, quali Spagna e Germania, anche la Francia ha istituito un piano anti-Covid per Natale ed Emmanuel Macron l’ha illustrato oggi all’intera Nazione. Ha preannunciato, infatti, un primo alleggerimento a partire dal 28 novembre dove sarà consentito andare per negozi. Non solo quelli di prima necessita: tutti i negozi potranno essere aperti, ma fino alle 21. Concessi anche spostamenti per passeggiate nel raggio di 20 chilometri da casa e per un massimo di tre ore.

Covid-19 Francia, le tre tappe del piano anti-Covid

Emmanuel Macron, parlando alla Nazione, ha istituito dunque tre tappe del piano anti-Covid per le festività natalizie. Una prima è stata già illustrata con una parziale riapertura al 28 novembre. La seconda tappa – curva epidemiologica permettendo – avrà inizio il 15 dicembre, esattamente a ridosso del Natale. Per quella data ci sarà un ulteriore allentamento con la possibilità di uscire dai confini regionali per concedere di passare il Natale in famiglia.

Via libera, inoltre, alle serate del 24 e 31 dicembre dove i cittadini francesi potranno fare ciò che meglio credono. Una terza tappa, se la curva epidemiologica dovesse star dalla parte della Nazione, potrebbe arrivare il 20 gennaio. A partire dal 2021, dunque, si ipotizza la riapertura di ristoranti e licei. Un’ultima nota, Emmanuel Macron l’ha fatta sul vaccino contro il Covid-19 che in Francia non sarà obbligatorio.