La Juventus vuole rinforzare il reparto offensivo. Con la cessione di Ramsey si può concretizzare un importante colpo in entrata.

La società bianconera sta monitorando con particolare attenzione la situazione di molti giocatori che ormai vivono male l’esperienza con i loro attuali club. Uno di questi giocatori è sicuramente Isco. Al Real Madrid sono molti i giocatori in uscita, ma la Juventus da tempo ha messo nel mirino l’ex Malaga.

Lo spagnolo, che con i Blancos tra i tanti trofei ha vinto 4 Champions League, possiede tantissima qualità e tecnica, ma a causa della folta concorrenza al Real Madrid stenta a trovare spazio nell’undici titolare. Le sue qualità lo collocano alla perfezione nel 3-4-1-2 di Pirlo e Fabio Paratici sta trovando il modo giusto per farlo approdare a Torino.

Calciomercato Juventus, arrivano le conferme: super colpo di Paratici

Come anticipato da calciomercato.it, Isco potrebbe finire alla Juventus. Le conferme sono arrivate dall’agente del giocatore, il quale al programma El Larguero su Cadena Ser, ha spiegato che Isco intende lasciare Madrid. “Al momento non abbiamo offerte, ma vuole provare una nuova avventura all’estero”.

La Juventus a questo punto diventa la favorita per la corsa all’ex Malaga. L’ingaggio del talento spagnolo, che si aggira tra i 6,5 e i 7 milioni, non spaventa i bianconeri. L’affare potrà concretizzarsi nel caso in cui si riesca ad effettuare qualche cessione pesante, Ramsey su tutti.

