Calciomercato Inter, Zidane ha aperto alla cessione di un giocatore molto importante per la squadra. Il club nerazzurro potrebbe pensarci sul serio.

Calciomercato Inter, la società italiana ha obbiettivi molto importanti e pertanto non può fare altro che pensare in grande. Per vincere e per cercare di essere competitivi è necessario muoversi con grande intelligenza sul mercato e soprattutto per continuare ad insidiare le big e fare bella figura in campo internazionale. In particolare a centrocampo potrebbero essere fatti degli altri investimenti, e soprattutto delle grosse manovre per cambiare tutto. Le cose non stanno funzionando perfettamente, con la squadra che pare non riuscire mai a creare perfettamente e non essere ordinata quando dovrebbe e quanto vorrebbe.

Calciomercato Inter, Zidane apre alla cessione di un top: la situazione

Per questo la squadra di Milano starebbe sondando diversi profili interessanti per cercare di migliorare e non poco la propria squadra. In particolare bisognerà, quasi inevitabilmente, fare delle cessioni importanti, per fare cassa e snellire la rosa, eccessivamente ricca in quel reparto. I principali indiziati per una cessione già a gennaio o nella prossima sessione di calciomercato estiva sono Radja Nainggolan e Christian Eriksen. Proprio per sostituire loro due, idealmente, la squadra nerazzurra sta pensando ad un importante giocatore. Come vi abbiamo parlato in passato, il calciatore che interessa e non poco alla dirigenza italiana è Isco, centrocampista e fantasista del Real Madrid. Il calciatore di origini iberiche non è considerato un calciatore fondamentale per il progetto tecnico di Zindane che, stando alle ultime di calciomercato.com, parrebbe aver dato l’ok per una sua cessione futura.

