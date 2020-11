Calciomercato Inter, accordo con il top club per Eriksen: settimana decisiva

Calciomercato Inter, si tratta con il top club per il trasferimento di Christian Eriksen: la prossima settimana decisiva per l’addio a gennaio del trequartista

Ormai è noto a tutti che tra Christian Eriksen e Conte non sia mai sbocciato l’amore ed il tecnico, dopo le dichiarazioni del calciatore in merito alla possibilità partenza, ha trovato il sostegno dell’amministratore delegato Marotta. Quest’ultimo ha ammesso che nessuno sarà trattenuto contro la propria volontà.

Negli ultimi giorni, secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, sarebbe stato il Real Madrid a farsi avanti per acquistare il danese. I Blancos vogliono sostituirlo al partente Isco, a sua volta vicino alla Juve pronta a sborsare 40 milioni di euro, e la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per un accordo tra le parti. Marotta ha già fatto sapere che il calciatore non verrà regalato dopo essere stato pagato 20 milioni dal Tottenham lo scorso gennaio.

Calciomercato Inter, si guarda con attenzione al sostituto di Handanovic

Samir Handanovic ha ormai 36 anni e l’Inter deve guardarsi bene intorno per trovare un adatto sostituto. Sono diversi i profili adocchiati da Marotta. In Serie A piacciono Cragno del Cagliari, Musso dell’Udinese e Silvestri dell’Hellas Verona. Il primo ha un prezzo molto elevato, si tratta di 35 milioni di euro. Il friulano e lo scaligero, invece, hanno un valore di circa 15-20 milioni di euro.

Il sogno di mercato, però, è Marc-André Ter Stegen del Barcellona. I blaugrana vivono una crisi economica e di risultati e potrebbero valutare la cessione del portiere a fronte di un’offerta davvero irrinunciabile.

