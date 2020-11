Anna Falchi fa festa, ma dimentica qualcosa: si vede tutto! – FOTO

La Lazio abbatte la sua avversaria in Champions League e Anna Falchi festeggia, ma ha dimenticato qualcosa ed i più attenti se ne sono accorti

La Lazio travolge lo Zenit di San Pietroburgo in Champions League per 3-1 con una doppietta dell’idolo di Anna Falchi: Ciro Immobile. Il bomber napoletano, in forza alla squadra celeste – ma di Roma – ha portato alla vittoria la sua squadra nel quarto turno dei gironi e fatto esultare migliaia di tifosi in tutto il mondo.

Sono tantissimi i VIP tifosi della Lazio: Enrico Brignano, Sandra Milo, Violante Placido tra quelli italiani e Russell Crowe, Robbie Williams e Mike Tyson tra quelli internazionali. Tuttavia, la prima squadra della regione ha una fan particolare, Anna Falchi. È proprio la sex symbol degli anni ’90 ad aver tenuto fede ed aver festeggiato su Instagram con un post di pochi minuti fa.

Anna Falchi festeggia la vittoria della Lazio solo con la maglia del suo idolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Un post su Instagram che ha infiammato il web e fatto andare ancor di più in tilt gli amanti della squadra biancoceleste. Anna Falchi ha indosso soltanto la maglia di Ciro Immobile, il bomber della squadra, con tutti gli autografi dei suoi compagni di squadra e poi basta. L’attrice romana quarantottenne ha pubblicato questo scatto che ha fatto scalpore e collezionato migliaia di likes in pochissimo tempo.

Come il prosecco dopo la torta ad una festa di compleanno, la foto di Anna Falchi con soltanto quella maglia indosso casca a pennello per i tifosi della Lazio.