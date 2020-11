Whatsapp, arriva una novità: utenti finalmente accontentati 

Whatsapp, altre novità in arrivo. Se ne registra tuttavia una particolarmente utile e richiesta dagli utenti: questa, adesso, sarà possibile grazie all’aggiornamento versione 2.20.207.2.

Ancora novità sul fronte whatsapp. Grazie ai due ultimi aggiornamenti per le versioni 2.20.207.2 e poi 2.20.207.3, infatti, si registrano piccoli cambiamenti con delle curiose novità in arrivo. Il primo rinnovamento permetterà di silenziare i video registrati direttamente con la fotocamera dell’app prima di un qualsiasi invio. Si tratta di una richiesta di vecchia data e finalmente realizzata dai tecnici della messaggistica.

Whatsapp, si potranno silenziare i video

Quest’opzione sarà semplicissima, in quanto basterà unicamente premere sull’icona della cassa che apparirà a breve. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero esserci ancora delle modifiche in programma per quanto riguarda questa caratteristica. Secondo spifferi dall’azienda, gli sviluppatori si stanno riservando la possibilità di integrare la sezione anche con ulteriori modifiche al momento non specificate.

L’altro aggiornamento, invece, comporterà alla sostituzione della sigla ‘FAQ’, ovvero Frequently Asked Questions, con la voce ‘centro aiuto’ o ‘help center’ nella sezione ‘aiuto. Si tratta in questo caso solo di una formalità, col contenuto dovrebbe rimanere fondamentalmente lo stesso. Senza però dimenticare che la versione 2.20.202.7 ha già introdotto una chat diretta col servizio clienti, al fine di porre ogni domanda relativo al funzionamento o non dell’app e segnalare eventuali problemi. Insomma, un nuovo restyling di fine anno considerando anche la nuova sezione Whatsapp che si rivelerà particolarmente utile a Natale.

