Usa, Biden sceglie il suo segretario di stato: sarà Anthony Blinken

Il nuovo presidente degli Usa, Joe Biden, ha scelto anche il suo segretario di stato. Sarà Anthony Blinken a provare a rilanciare il paese.

Il nuovo presidente degli Usa, Joe Biden, inizia a formare lo scheletro del suo mandato annunciando anche il nuovo segretario di stato. Infatti la scelta è ricaduta su Anthony Blinken, figura pronta a rilanciare l’America nel mondo. L’annuncio dello stesso democratico potrebbe arrivare già nella giornata di domani, ma nel frattempo la notizia è iniziata a rimbalzare nei vari media del paese.

Blinken già ha lavorato per la Casa Bianca dal 2015 al 2017, quando il dicastero era guidato da John Kerry principale consigliere alla Sicurezza durante la presidenza di Barack Obama. Blinken quindi conosce bene il ruolo che andrà a ricoprire, con il nuovo segretario che già sa tutti i dossier della presidenza americana. Durante le elezioni, inoltre, i democratici scelsero lui come principale front-runner. Inoltre il nuovo mandato di Biden ha scelto lui per dare priorità alla nuova amministrazione, tessendo accordi e ricostruendo alleanze.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Vaccino Covid, i paesi poveri puntano al farmaco di Russia e Cina

Usa, Biden sceglie Blinken come nuovo segretario: figura cruciale per il paese

Arriva quindi il primo e principale tassello dell’amministrazione di Joe Biden. Sulle spalle di Blinken, adesso, ci sarà il compito di rilanciare gli Usa nel panorama internazionale. Infatti Anthony Blinken ha già avuto ruoli cruciali in alcune trattative della precedente amministrazione. Il nome di Blinken è un modo dell’America per dare un segnale di stabilità. Infatti gli ultimi quattro anni sono stati descritti dal New York Times come: “Dominati dalle minacce e dalle spavalderie nazionaliste di Trump“.

Inoltre Biden è pronto a nominare come consigliere della sicurezza Jake Sullivan, 43 anni, altro suo fedelissimo. Sullivan anche ha già lavorato per Hilary Clinton nella sua corsa alla Casa Bianca lo scorso 2016. Per il posto di ambasciatore all’Onu, Biden sarebbe pronto a nominare Linda Thomas-Greenfield, già ambasciatrice americana in Liberia. Vedremo quindi come nascerà la collaborazione tra Biden e Blinken, entrambi contro l’idea di America First cavallo di battaglia di Donald Trump.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, Macron: “Resta confinamento, ma stop ad alcune restrizioni”

L.P.

Per altre notizie di Politica Estera, CLICCA QUI !