Samsung, nuova promozione: controller Xbox e Game Pass in regalo

Samsung, grande promozione in arrivo. Acquistando uno degli smartphone indicati, sarà possibile avere un controller Xbox e 3 mesi di Game Pass in omaggio

Tra i vari colossi della tecnologia, è impossibile non citare Samsung. L’azienda sudcoreana è da anni tra i più importanti marchi per quanto riguarda l’elettronica in tutti i suoi ambiti: dagli smartphone alle TV, passando per i sistemi audio e così via. Uno dei punti di forza dell’azienda sono le tante promozioni che vengono continuamente lanciate, sempre più convenienti e con prezzi al ribasso.

Come ogni lunedì, anche oggi 23 novembre il colosso sudcoreano propone una nuova iniziativa che farà piacere soprattutto ai gamer. Acquistando uno smartphone tra quelli indicati in una specifica lista, sarà possibile avere un controller Xbox in omaggio e ben 3 mesi di abbonamento al servizio Game Pass. Andiamo a vedere con quali device si può usufruire della promozione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Sileri: “Il Natale ha una scadenza, ma il virus no”

Samsung, promozione in arrivo: quali smartphone sono compresi

È la nuova promozione lanciata da Samsung oggi lunedì 23 novembre, e sicuramente farà molto piacere a tutti gli appassionati di smartphone e videogiochi. Acquistando un device facente parte di una lista, sarà possibile ricevere in omaggio un controller wireless Xbox e 3 mesi di abbonamento a Game Pass. Vediamo con quali telefoni si può usufruire dell’offerta:

Samsung Galaxy Note20 (anche 5G e Ultra 5G)

Samsung Galaxy S20 (anche S20+, 5G, Ultra 5G)

Samsung Galaxy Tab S7 (sia 11.0 che 12.4 5G o WiFi)

Attivabile fino al prossimo 29 gennaio 2021, richiede di compilare un modulo specifico all’interno della pagina di Samsung Members. Bisognerà indicare i propri dati, una prova d’acquisto e la foto dell’IMEI dello smartphone.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid, Ricciardi avverte: “Terza ondata sarebbe insostenibile”