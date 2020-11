Pensioni di dicembre e tredicesima: quando pagano le Poste

Pensioni di dicembre e tredicesima: quest’anno i soldi arriveranno prima. Definito il calendario per chi deve andare a ritirare il denaro

C’è una buona notozia per tutti quelli che devono ritirare la pensione, compresa di tredicesima, per il mese di dicembre 2020. Poste Italiane infatti ha fatto sapere oggi che per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, saranno accreditate a partire dal 25 novembre.

E ancora, i titolari di carta di Postepay Evolution, Postamat, Carta Libretto potranno prelevare i contanti in oltre 7.000 ATM Postamat, senza nemmeno aver bisogno di recarsi allo sportello. Un modo per scongiurare assembramenti e per renbdere più facile la vota ai pensionati.

Chi invece è obbligato a ritirare la pensione in contanti presso un Ufficio Postale, dovrà presentarsi agli sportelli a partire dal 25 novembre. In questo caso dovrà essere osservata la turnazione alfabetica prevista dal calendario elaborato da Poste Italiane.

Pensioni di dicembre, il calendario alfabetico per il ritiro agli sportelli delle Poste

Il calendario per il ritiro delle pensioni potrà cambiare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di zona. In particolare i turni saranno:

i cognomi dalla A alla B mercoledì 25 novembre

i cognomi dalla C alla D giovedì 26 novembre;

i cognomi dalla E alla K venerdì 27 novembre

i cognomi dalla L alla O sabato mattina 28 novembre

i cognomi dalla P alla R lunedì 30 novembre;

i cognomi dalla S alla Z martedì 1° dicembre. l

I cittadini di età superiore o pari a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contantihanno un’opportunità ulteriore. Se non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, potranno delegare al ritiro i Carabinieri e chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio.

Tutte modalità di pagamento introdotte con l’obiettivo preminente di garantire la tutela della salute ia dei lavoratori che dei clienti di Poste Italiane. Tutti quindi sono invitati ad indossare la mascherina protettiva, a tenere la distanza di almeno un metro e ad entrare solo quando il cliente precedente è uscito.