Irlanda, vanno a bere in aeroporto per aggirare regole lockdown

In Irlanda, un gruppo di ragazzi ha deciso di andare a bere in aeroporto per aggirare le regole sul lockdown della nazione.

Che la birra sia una bevanda molto apprezzata dagli irlandesi non è certo un segreto.

E causa dell’emergenza sanitaria che sta vivendo il vecchio continente, le restrizioni imposte dalle varie nezioni per contenere contagi, hanno portato alla chiusura dei pub e di un coprifuoco notturno. Tutte situazioni che hanno messo in forte difficoltà i cittadini irlandesi abituati da sempre a bere dopo gli orari di lavoro. Ma c’è anche chi non si è arreso e ha trovato comunque un modo per non rinunciare all’alcool. Un gruppo di amici infatti ha messo a punto una strategia interessante: comprare un biglietto per l’aeroporto a basso prezzo e andare lì a bere in quanto le norme anti covid per i locali non valgono. All’aeroporto di Dublino infatti viene consentito aperto nonostante le restrizioni governative.

Irlanda, vanno a bere in aeroporto e raccontano la loro impresa su Facebook

Il problema è che forti di questa loro impresa, i quattro ragazzi in questione hanno deciso di raccontarla e vantarsene in un post su Facebook. A stretto giro però è arrivata la replica di un portavoce dell’aeroporto che ha dichiarato che coloro che acquistano un biglietto esclusivamente per bere all’interno dei locali, potrebbe essere soggetto a multe: “I servizi di ristorazione nell’area airside, cioè dopo i controlli di sicurezza, sono riservati al ristrettissimo numero di persone che viaggiano per seri motivi. Se quattro persone sono passate attraverso la sicurezza senza l’intenzione di viaggiare, ma piuttosto di usufruire di tale servizio di ristorazione, ciò sembrerebbe essere una violazione dello statuto aeroportuale che stabilisce che una persona non può impegnarsi in alcuna attività che metta a rischio o interferisca con il funzionamento di un aeroporto”.

