Incidente tragico sulla via Aurelia, viene investito e muore: aveva 59 anni

Intorno alle 23 di ieri, domenica 24 novembre, sulla via Aurelia si è verificato un tragico incidente che ha visto la morte di un uomo di 59 anni

Nella giornata di ieri, domenica 24 novembre, sulla via Aurelia a Roma si è verificato un incidente mortale. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 23 all’altezza del km 11,700 della strada statale. Un’auto ha colpito un pedone che camminava ai bordi per la strada ed, a seguito dell’impatto, quest’ultimo ha perso la vita. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. I primi soccorsi sono stati effettuati dall’automobilista che ha allertato anche i soccorsi, i quali, arrivati sul luogo, hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

Incidente in via Aurelia, chi era la vittima

La vittima era un uomo italiano nato nel 1961, quindi avente 59 anni, e residente a Cerveteri. Oltre ad accertare la dinamica dell’accaduto, c’è da capire cosa ci facesse l’uomo sulla via Aurelia durante l’orario di coprifuoco decretato con il Dpcm. Sul luogo presente il VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale per svolgere i rilievi del caso.

