Campania, dal 25 novembre riaprono asili e prime elementari

Dal 25 novembre in Campania riapriranno gli asili e le prime elementari. De Luca firma l’ordinanza.

Da mercoledì 25 novembre in Campania riprenderanno le attività in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria, “fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni”. A renderlo noto è stata l’Unità di crisi. Si è deciso di riprendere le lezioni dopo aver effettuato lo screening volontario nella popolazione scolastica.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è prossimo a firmare la relativa ordinanza. Alle ore 16 di oggi, lunedì 22 novembre, sono stati effettuati 10.590 test antigenici nell’ambito dello screening volontario. Tra i test effettuati, quelli risultati positivi sono 35.

In Campania riaprono mercoledì 25 novembre asili nido, scuola dell’infanzia e prima elementare. Il comunicato è stato diramato dall’assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini.

Dopo che la riunione dell’Unità di Crisi di oggi l’assessore alla scuola ha spiegato che “si è deciso di ritornare in presenza per servizi educativi, scuole dell’infanzia, e la prima classe della primaria”.

Lucia Fortini informa che “delle 9.351 persone sottoposte allo screening con il tampone rapido sono risultate positive 29 persone, ma solo 4 bambini”. Da qui la decisione dell’Unità di Crisi di procedere con la riapertura degli asili e delle prime elementari.

I sindaci di ogni città però avranno la possibilità di fare valutazioni diverse. Ognuno valuterà se sia il caso di riaprire le scuole o lasciarle chiuse. Inoltre, sempre la Fortini parla della possibilità della didattica mista. “Nella ordinanza abbiamo consigliato ai dirigenti scolastici di provare a trovare soluzioni. Siamo in una situazione di emergenza e mi auguro che si possa pensare alla possibilità di non lasciar solo nessun bambino e conciliare le esigenze dei genitori”.