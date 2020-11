Calciomercato Milan, addio a Dalot: bloccato il sostituto

Calciomercato Milan, Diogo Dalot saluterà in estate per far ritorno al Manchester United: i rossoneri hanno già bloccato il sostituto

Uno degli acquisti estivi accolti con piacere dai tifosi del Milan è stato Diogo Dalot, giovane terzino arrivato in prestito dal Manchester United, che fino ad ora si è mosso bene quando chiamato in causa. Purtroppo, secondo quanto giunto dall’Inghilterra, i Reds non avrebbero alcuna intenzione di pattuire un prezzo per il riscatto ed a fine stagione lo faranno ritornare sicuramente alla base.

Nonostante il dispiacere, i dirigenti rossoneri non hanno perso tempo e, secondo quanto riferito da TodoFichajes, avrebbero già trovato il sostituto. Si tratterebbe di Emerson Royal del Barcellona: il club sarebbe pronto ad accettare un’offerta da 20 milioni di euro. Il Milan lavora sul prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, a gennaio urge un difensore: occhi su Milenkovic

Il Milan, per reggere tutta la stagione in tutte le competizioni, sa di doversi rinforzare sul mercato a gennaio. Il reparto in cui vi sono maggiori difficoltà per questione numerica è la difesa.

Il pallino di Maldini resta Nikola Milenkovic e, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, ci sarebbe stato un avvicinamento tra Milan e Fiorentina per un ipotetico accordo. I rossoneri sarebbero disposti ad arrivare alla cifra di 40 milioni di euro, quando i viola ne accetterebbero anche 35, ma attraverso un prestito oneroso di 10 milioni ed il riscatto di 30. Quest’ultimo dilazionato in più esercizi, si ipotizza 10 milioni spalmati su tre stagioni.

Le alternative restano Ajer del Celtic (30 milioni), Tomiyasu del Bologna (25 milioni), Simakan dello Strasburgo (25 milioni), Ozan Kabak dello Schalke (15 milioni).

