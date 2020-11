La Juventus sta pensando di regalare a Pirlo due super giocatori che convinceranno CR7 a restare a Torino.

La squadra bianconera ha pochi punti deboli. L’attacco è straordinario con la coppia Morata–Cristiano Ronaldo. La difesa è ancora un muro quasi invalicabile, ma lo stesso non si può dire del centrocampo.

Da quando c’è stato l’addio di Vidal, Pogba e Pirlo, il centrocampo bianconero non è riuscito, nonostante i tanti acquisti importanti, a ricostruire una mediana solida come quella di allora.

Paratici è al lavoro per riuscire in un doppio colpo di mercato che, qualora si concretizzasse, vedrebbe arrivare a Torino due grandissimi giocatori.

Calciomercato Juventus, due big alla corte di CR7: cifre e dettagli

Stando a quanto riportato dai colleghi di Don Balon, la Juventus sta lavorando a un piano per la prossima sessione di calciomercato estiva. Si assisterà ad un vero e proprio restyling della mediana. L’obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus, sempre secondo fonti spagnole, è Eduardo Camavinga. Il francese è seguito oltre che dalla Juventus, anche dal Real Madrid ed il Rennes lo valuta circa 70 milioni di euro.

Oltre al talentuoso 18enne, nel mirino di Paratici è finito Paul Pogba. Il francese non ha rinnovato, e non sembra abbia voglia di rinnovare il suo contratto con il Manchester United. Il campione del mondo 2018 andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 e la Juventus potrebbe acquisirlo a parametro zero.

