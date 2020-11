La Juventus monitora la situazione del centrocampista. Pirlo gli concederà altre opportunità, ma se queste non saranno ripagate il giocatore andrà via a gennaio.

Federico Bernardeschi continua ad essere un’incognita. L’ex Fiorentina non riesce a imporsi come in Nazionale con la maglia della Juventus e fatica perciò a trovare spazio nell’undici titolare.

Il centrocampista da mesi è accostato a diversi club italiani ed esteri. In Italia ad esempio una squadra che sarebbe disposta ad acquistare Bernardeschi è il Milan. Con i rossoneri, i bianconeri potrebbero imbastire uno scambio con Calhanoglu.

Le voci sull’addio di Bernardeschi si infittiscono e non vengono smentite dalla società bianconera. A gennaio molto probabilmente si potrebbe concretizzare l’addio del calciatore. La sua partenza, però, non è del tutto scontata.

Calciomercato Juventus, ultima chance: potrebbe partire a gennaio

Il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus è in bilico. Secondo quanto riferito da Luca Momblano, giornalista di Tele Lombardia, il centrocampista bianconero avrebbe diverse opzioni per il suo futuro.

Il calciatore, secondo Momblano, ha 12-15 milioni in mano, soldi che arrivano da offerte che gli mettono davanti 4 o 5 anni di contratto, anche se con un ingaggio minore.

Il procuratore di Bernardeschi, Mino Raiola, dice che si può aspettare, ma il giocatore scalpita: vuole giocare. “Se Federico dovesse trovare un posizionamento importante in questa Juventus”, rivela Momblano, “allora a gennaio se la gioca anche in chiave mercato per restare. Se ciò non dovesse accadere, il suo è un destino che è scritto anche dall’apertura del giocatore a nuovi stimoli, con meno concorrenza e nuove adulazioni”.

