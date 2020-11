Napoli-Milan, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A

Manca poco al positicipo delle 20:45 tra Napoli e Milan. Andiamo a vedere dove seguire la partita in tv e streaming gratis.

Tutto pronto per l’ultima partita dell’ottava giornata di Serie A, che vede la sfida protagoniste allo Stadio San Paolo, Napoli e Milan. Le due compagini stanno stupendo con una rosa giovane e pronta a sognare in grande. Infatti al momento il Milan è primo in classifica con 17 punti, mentre il Napoli è terzo con 14 punti all’attivo. Sarà quindi una sfida per la testa della classifica, andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre.

Partiamo subito dal Napoli, con la formazione allenata da Gennaro Gattuso che nonostante le ultime opache prestazione in campo è riuscita comunque ad ottenere la vittoria nell’ultima partita di campionato contro il Bologna. Il Napoli quindi è chiamato ad una prova di maturità contro l’attuale capolista, dopo aver fallito il match casalingo contro il Sassuolo.

Dall’altra parte troviamo un Milan giovane ed entusiasmante, guidato dall’unico veterano della squadra, Zlatan Ibrahimovic. L’eterno svedese, infatti, ad oggi ha totalizzato già 8 reti in campionato e guida la classifica dei capocannonieri in compagnia di Cristiano Ronaldo. I ragazzi di Stefano Pioli al San Paolo saranno chiamati a dimostrare quella solidità che è mancanta negli anni precedenti. Andiamo quindi a vedere dove seguire il posticipo di Serie A.

Napoli-Milan, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il posticipo di Serie A tra Napoli e Milan sarà offerto in esclusiva da Sky. Infatti per il big match della serata, la televisione pay-per-view mette a disposizione due canali: Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite). Quindi adesso andiamo a vedere tutte le offerte in streaming, anche gratis, per poter guardare la sfida tra Napoli e Milan.

Per tutti gli abbonati che non potranno seguire il match da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre da quest anno, Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demad NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

L.P.

