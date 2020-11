Napoli-Milan 1-3: highlights, voti e tabellino della partita al San Paolo di Napoli che ha chiuso l’ottava giornata di Serie A

Napoli-Milan 1-3: l’illusione del Sassuolo, che rimane comunque la più bella realtà inattesa di questa stagione, è durata poche ore. Il Milan, scavalcato per la prima volta in testa alla Serie A, è tornato a mettere la testa avanti con un successo dal peso specifico pesantissimo.

Primo tempo bellissimo al San Paolo e vantaggio meritato per i rossoneri che hanno sfiorato il vantaggio con Kjaer e Calhanoglu. A sbloccarla però ci ha pensato il solito Ibrahimovic, puntualissimo sul centro di Theo Hernandez con una frustata di testa imprendibile per Meret. Per il Napoli una doppia occasione: prima con Mertens e poi soprattutto con la traversa clamorosa colpita da Di Lorenzo da distanza ravvicinata.

La reazione della squadra di Gattuso è confusionaria e ogni volta che il Milan si fionda in avanti sono dolori. Ebblematico il raddoppio: Rebic lanciato in profondità, altro centro perfetto e Ibra di coscia ha dovuto solo appoggiare. Mertens, con una zampata ravvicinata ha tenuto accese le speranze ma il rosso a Bakayoko ammonito per la seconda volta (la prima molto dubbia) ha chiuso i conti. E Hauge in recupero ha scirto i titoli di coda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Raiola svela il futuro di Ibrahimovic: cosa farà

Napoli-Milan: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 20′, 54′ Ibrahimovic (M), 62′ Mertens (N), 94′ Hauge (M)



NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 5, Mario Rui 5.5; Fabian Ruiz 6, Bakayoko 5; Lozano 5.5 (55′ Zielinski 6), Politano 6.5 (68′ Petagna 5.5), Insigne 6; Mertens 6.5. All. Gattuso 5.5

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 6, Kjaer 6.5, Romagnoli 6, T. Hernandez 7; Bennacer 6, Kessié 7; Saelemaekers 6 (73′ Castillejo sv), Calhanoglu 6.5 (87′ Krunic sv), Rebic 6.5 (73′ Hauge 6.5); Ibrahimovic 8 (78′ Colombo sv). All. Bonera 7

NOTE: espulso Bakayoko (N), ammoniti Calabria (M), Rebic (M), Kessie (M), Mario Rui (N), Castillejo (M)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Napoli-Milan >>>