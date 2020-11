Meteo, ancora maltempo al Sud: in arrivo nuovi nubifragi

Secondo le previsioni meteo, il ciclone mediterraneo continuerà a colpire il Sud provocando maltempo, migliora invece al Nord e al Centro.

Sarà una domenica a dir poco invernale, con il meteo che continuerà a riproporre piogge e nubifragi specialmente al Sud Italia. Infatti il ciclone mediterraneo continuerà ad agire sulla penisola, provocando ancora una volta un calo delle temperature. Durante questa giornata, quindi non solo sarà riproposto il gelo ma anche piogge violenti ed incessanti su diversi angoli del paese.

Ma attenzione perchè questo quadro in peggioramento si verificherà soprattutto al Sud Italia, dove il ciclone sarà ancora in azione. Mentre invece sulle regioni più settentrionali si farà sentire l’azione dell’alta pressione, che riporterà cieli sereni ed allontanerà le precipitazioni. Ma in città come Torino, Milano, Bologna e le aree rurali intorno a Firenze, Perugia e Roma ci saranno a delle vere proprie brinate. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sulla penisola durante questo weekend.

Meteo, continua il maltempo sul Sud Italia: ancora piogge e nubifragi

Durante questa domenica il tempo continuerà a restare fortemente instabile o perturbato specialmente al sud della penisola, dove le piogge e le precipitazioni non si fermeranno. Infatti sulle regioni del Sud Italia resterà attivo un vortice di bassa pressione insediatosi tra Sicilia e Tunisia. La situazione invece migliorerà al Nord e al Centro. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa accadrà sui tre settori della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia, l’alta pressione inizierà ad avere l’effetto sperato allontanando il vortice di bassa pressione e riportando il bel tempo sulle regioni settentrionali. Così durante questa domenica avremo cieli stabili e poco nuvolosi su tutto il settore, con una stabilità che caratterizzerà tutta la giornata. Le temperature faranno registrare una lenta ripresa, con massime che andranno dai 10 ai 15 gradi.

Situazione molto simile si riproporrà sulle regioni del Centro Italia. Infatti anche sulla parte centrale della penisola avremo un ritorno dei cieli sereni e poco nuvolosi, con il maltempo che sarà allontanato dalla presenza dell’alta pressione. Una situazione che va quindi stabilizzandosi, dove bisognerà temere solamente le locali gelate sui fondivalle interni. Anche qui, inoltre le temperature saliranno di qualche valore, oscillando dai 10 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un’altra giornata segnata dal maltempo del dalla bassa pressione. Infatti qui continuerà a fare effetto il ciclone Mediterraneo, portando ancora una volta piogge, nubifragi e temperature bassissime. L’area ciclonica, sviluppatasi tra Sicilia e Tunisia, porterà piogge su diverse regioni tra cui l’isola stessa, la Calabria, la Basilicata ed infine la Campania. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 14 ed i 18 gradi.

