Maltempo, crolla un ponte a Crotone: non ci sono feriti

Maltempo, a Crotone è crollato un ponte. Al momento non risultano fortunatamente feriti, ma c’è ancora allarme

Sono ore molto complicate per Crotone e per tutta la Calabria, alle prese con alluvioni, piogge e più in generale maltempo che sta mettendo in ginocchio gran parte del territorio. I principali organi regionali hanno invitato i cittadini a non abbandonare per nessun motivo le proprie abitazioni, vista la situazione che rischia di peggiorare ulteriormente nel corso delle prossime ore. Intanto, continuano ad arrivare notizie relative a disastri causati dalle piogge.

L’ultima riguarda Melissa, un comune in provincia di Crotone, dove a causa del maltempo un ponte ha ceduto ed è crollato. Sono in corso le dovute verifiche del caso ma, stando a quanto riferisce l’Ansa, non dovrebbero esserci ne morti ne feriti.

Maltempo, allarme anche in Sicilia: la situazione

Il maltempo sta colpendo tutta la Calabria e in particolare la zona di Crotone, ma non solo. Le forti piogge delle ultime ore si stanno infatti spostando anche verso la Sicilia, dove già da ora si parla di vera e propria emergenza. Gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco hanno segnalato allagamenti lungo tutta la zona di viale Regione Siciliana. Diversi tratti autostradali sono stati interrotti, per proteggere i cittadini.

Anche gli operai e i vari lavoratori che erano intenti ad effettuare alcune opere di ristrutturazione degli impianti stradali sono stati costretti a lasciare la zona e tornare a casa. La prima ondata di maltempo invernale è poi arrivata anche alle Eolie, con le sette isole componenti l’arcipelago che da ieri pomeriggio sono prive di collegamento con la terra ferma.

