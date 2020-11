Guendalina Tavassi come Diletta Leotta, hackerata scoppia a piangere

Non solo Guendalina Tavassi, ma anche Diletta Leotta qualche anno fa si vide hackerato l’account e messi in rete video e foto privati

Ieri sera, la showgirl Guendalina Tavassi è stata vittima di un hackeraggio del profilo iCloud dove erano presenti diversi video personali. La donna, sposata con l’imprenditore Umberto D’Aponte e madre di due figli, ha prontamente denunciato il gesto ignobile presso le autorità. Ha raccontato, insieme al marito, quanto accaduto tramite il proprio profilo Instagram: “Dobbiamo trovare chi l’ha divulgato e fermare la catena. Questi atti rovinano la vita delle persone”.

Quanto successo alla Tavassi riporta alla mente la vicenda di Diletta Leotta che circa 5 anni fa divenne virale in Italia, ma anche all’estero e che ha reso difficile la vita alla conduttrice.

Hackerato il profilo di Diletta Leotta, cosa accade 5 anni fa

Alcuni anni fa anche Diletta Leotta si vide hackerato l’account iCloud ed i suoi video personali, come anche le foto, divennero virali su molti siti hard. Per la conduttrice quello fu un duro colpo, per il quale è stata molto male e nel suo libro ha raccontato di essere scoppiata anche a piangere appena appreso quanto accaduto. Negli ultimi tempi, a causa di ciò, si è battuta molto per sensibilizzare le persone sull’argomento e lo ha fatto anche con un discorso a Sanremo 2017, quando a condurre c’era Carlo Conti.

