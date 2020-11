Fortnite, arrivano le videochiamate su PS5 e PC: come sfruttarle

Nuovo aggiornamento su Fortnite: arrivano le videochat su PlayStation 4/5 e Pc: ecco come sfruttarle

Nonostante sia sul mercato da ormai diversi anni, Fortnite rimane il batte royale numero uno. Milioni di persone continuano a giocarci ancora oggi, grazie al fatto che gli sviluppatori stanno continuando a rilasciare aggiornamenti sempre più funzionali a ciò di cui i videogiocatori hanno bisogno. In attesa della Stsgione 5 del capitolo 2, Epic Games è pronta a rinnovare ancora il batte royale.

L’ultima trovata della software house non riguarda effettivamente dei miglioramenti in-game, ma andrà di molto a migliorare l’esperienza per ciò che riguarda le chat tra utenti. Vi ricordate di House Party? L’app che ha avuto il suo boom col primo lockdown di marzo è stata acquistata da Epic Games, che ora la implementerà per le videochiamate nel gioco.

Fortnite, come sfruttare le videochiamate in-game

Grazie ad una collaborazione con House Party, sarà ora possibile effettuare delle vere e proprie videochiamate direttamente tra utenti su Fortnite. La nuova funzionalità implementata da Epic Games è disponibile sia su PlayStation 4 e 5 che su PC. Per sfruttarla, bisognerà innanzitutto collegare gli account di Fortnite e di House Party. In questo modo, sarà possibile attivare una “modalità Fortnite” che consentirà fino a 10 persone di parlarsi contemporaneamente con tanto di videocamera.

Epic Games ha spiegato che si tratta di una feature a lungo richiesta dagli utenti, che ora non dovranno più utilizzare software esterni per vedersi durante le partite. Inoltre, durante le sessioni si potrà cambiare sfondo ed inserirne uno colorato che, in maniera automatica, verrà sostituito a tutti i presenti nella videochiamata.

