Cyberpunk 2077 arriva ad Amazon, è nei suoi magazzini – FOTO

Cyberpunk 2077 arriva ad Amazon, il gioco di CD Project Red potrebbe davvero uscire il prossimo 10 dicembre.

Cyberpunk 2077 è ormai leggenda, da anni in milioni lo stanno aspettando e negli ultimi mesi la situazione è stata particolarmente complicata. Il videogioco, infatti, è stato protagonista di diversi rinvii, dovuti alla difficoltà che ha avuto lo studio polacco CD Project Red ad ottimizzarlo. Il videogame, infatti, ha il difficile compito di dover girare su tante diverse piattaforme e soprattutto di dover uscire con una qualità veramente alta, dato che sono tantissime le persone che si aspettano un giocone. E certamente non si può dare loro troppo torto, dato che sono oltre sette anni che attendono questo nuovissimo videogioco. Ora però arrivano delle importanti conferme da alcune immagini che stanno girando online: Cyberpunk 2077 sta arrivando nei magazzini di Amazon.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid Natale, il Governo conferma linea prudente: “Solo con le famiglie”

La fotografia sta girando sui social e ormai sempre meno persone temono che la situazione possa cambiare. Sebbene ci sia ancora tanto per il team di sviluppo, è facile pensare che con l’arrivo delle copie fisiche nei magazzini di Amazon si possa essere piuttosto ottimisti e non pensare a prossimi rinvii. Di seguito le immagini.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino Covid, i paesi poveri puntano al farmaco di Russia e Cina

(Leaked) Cyberpunk 2077 copies are now in Amazon warehouse 👀

The game will most likely be stolen from the warehouse and details and spoilers will start to leak next week.🤔

This is also guarantees that there’ll be no more delays… 🤗 pic.twitter.com/JwckXOyOWh

— Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) November 22, 2020