Covid, Macron: “Resta confinamento, ma stop ad alcune restrizioni”

Covid Francia, il premier Emmanuel Macron ha anticipato i provvedimenti del governo per fronteggiare l’emergenza

Continua a preoccupare l’emergenza Covid, in Italia come nel resto del mondo. I numeri sono purtroppo ancora molto alti, tanto che i vari governi nazionali stanno continuando a varare nuove misure sempre più stringenti per tentare di rallentare la curva epidemiologica e tornare ad una situazione gestibile. Tra i primi Paesi europei ad aver vissuto la seconda ondata, c’è sicuramente la Francia.

Il paese Transalpino sta facendo registrare numeri di nuovi casi giornalieri comunque molto alti, ma il picco sembra essere passato. Per questo motivo, martedì sera il premier Emmanuel Macron parlerà alla nazione e dovrebbe annunciare alcuni allentamenti alle restrizioni. Questa mattina, intervistato dal Journal du Dimanche, ha dato qualche anticipazione.

Covid, Macron: “In Francia resta il confinamento”

Intervenuto in anteprima al Journal du Dimanche, il presidente francese Emmanuel Macron ha anticipato il discorso che farà alla nazione il prossimo martedì sera, durante il quale annuncerà l’allentamento di alcune restrizioni vista la diminuzione di positivi giornalieri al Covid. “Ad oggi, il livello del virus è al pari delle settimane in cui c’è stato il coprifuoco, perciò ci sarà un allentamento generale. C’è un obiettivo comune, serve chiarezza ed unità d’intenti” le sue parole: “Sappiamo dove vogliamo arrivare, e dobbiamo agire tutti insieme“.

Anche il portavoce del governo Gabriel Attal è intervenuto a tal proposito, anticipando alcune delle novità in vigore dai prossimi giorni. Dal 1 dicembre è prevista la riapertura degli esercizi commerciali, mentre per bar e ristoranti ci saranno ancora restrizioni per qualche settimana.

