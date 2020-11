Coronavirus, Zaia: “Tamponi fai da te? Partita seria”

Coronavirus, il presidente del Veneto Luca Zaia ha parlato dei tamponi fai da te, svelando che è partita seria

L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare, visti i numeri ancora molto alti nonostante le misure restrittive imposte con l’ultimo Dpcm. Continua l’attesa per il vaccino che, con ogni probabilità, arriverà tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Intanto si cercano soluzioni alternative, anche per un monitoraggio il più preciso possibile.

A tal proposito, è intervenuto a ‘L’aria di domenica’ su La7 il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha parlato dei tamponi fai da te. “Si tratta di una partita seria, che è ora in fase di sperimentazione. Invieremo i dati al ministero della Salute, speriamo bene” le sue parole: “Negli Usa ci hanno anticipato, e la Ford and Drug Administration ha approvato il primo test fai da te“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid Natale, il Governo conferma linea prudente: “Solo con le famiglie”

Coronavirus, Zaia: “Tampone per tutti, non solo veneti”

Il tampone fai da te potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane. Come svelato dal governatore del Veneto Luca Zaia a ‘L’aria di domenica’ su La7, ora il test per il Coronavirus è in fase di sperimentazione. “Speriamo di non arrivare all’ultimo questa volta, il test fai da te dovrà essere disponibile per tutti, non solo per i veneti” le parole del presidente: ” Le prove ci dicono che funziona, continueremo a fare test con il doppio tampone molecolare e poi invieremo i dati al ministero della Salute“.

Luca Zaia si è detto molto fiducioso, e spera che questa novità arrivi a tutti nel giro delle prossime settimane. “Aspettiamo validazione e poi si partirà con la distribuzione. Io ci credo, i test sono già molto soddisfacenti“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino Covid, i paesi poveri puntano al farmaco di Russia e Cina