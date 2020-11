Calciomercato Inter, Marotta shock: “Lo venderemo”

Calciomercato Inter, nel prepartita della partita contro il Torino Marotta ha svelato che un top player lascerà i nerazzurri

L’Inter ata vivendo un periodo decisamente molto complicato. La squadra fatica a girare sotto la guida del tecnico leccese Antonio Conte, e i risultati ne sono la prova lampante. In campionato, la vetta della classifica è sempre più lontana mentre in Champions League ancora deve arrivare la prima vittoria nel girone.

L’elemento preso principalmente di mira è ovviamente l’allenatore, su cui pesa lo stipendio da 12 milioni di euro annui. Non è però l’unico sotto osservazione, anzi. Ci sono diversi giocatori in uscita, che non hanno disputato prestazioni degne della loro nomea. Tra questi c’è sicuramente Christian Eriksen, di cui Marotta ha parlato nel prepartita di Inter-Torino.

Calciomercato Inter, Marotta svela il futuro di Eriksen

Tra Christian Eriksen e l’Inter non è mai sbocciato l’amore, e presto potrebbe essere divorzio. Nel corso della prossima sessione di calciomercato, infatti, è sempre più probabile che il danese lasci i nerazzurri per accasarsi altrove. Lo ha specificato più volte lui in maniera velata, lo ha confermato con decisione Marotta nel prepartita di Inter-Torino. “Noi non tratteniamo un giocatore che se ne vuole andare, lo ha spiegato bene Conte ieri in conferenza stampa ” le sue parole: “Eriksen si sta comportando da professionista, ma è chiaro che dobbiamo fare valutazioni e capire come procedere”.

Parole che sanno di decisione ormai presa, ma bisognerà prima valutare le offerte per l’ex Tottenham. L’anno scorso l’Inter lo ha pagato 20 milioni di euro, e non vorrebbe registrare una minusvalenze. Da capire se si potrà intavolare una trattativa col Milan e con Calhanoglu, oppure se busseranno alla porta top club come il PSG e il Real Madrid.

