Calciomercato Inter, si teme l’addio di Lukaku: offerta pazzesca dall’estero

Calciomercato Inter, i tifosi ed il tecnico Conte temono l’addio di Romelu Lukaku: ricevuta una grossa offerta da un club estero

Il top player su cui l’Inter può contare più di tutti, attualmente, è Romelu Lukaku. Lo si vede dai gol, dagli assist, dalla fiducia di Conte e dall’amore che per lui provano tutti i tifosi nerazzurri. Questi ultimi, però, devono iniziare a temere il possibile addio del belga a fine stagione.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Calciomercato.it, l’estate scorsa il Manchester City ci avrebbe provato con un’offerta importante ma la risposta della dirigenza sarebbe stato un ‘no’ secco. Non è escluso, però, che Guardiola spinga nuovamente il prossimo anno per averlo. I Citizens, probabilmente, sarebbero pronti a superare la proposta da 100 milioni di euro per accaparrarselo.

Cosa certa è che tra Lukaku e Lautaro, entrambi ricercatissimi, ne partirà al massimo solo uno. L’argentino al momento sembra quello più quotato in tal senso con il Barcellona pronto a sborsare 110 milioni di euro.

Calciomercato Inter, per l’attacco a gennaio si riflette su Giroud

L’Inter, in vista di gennaio, potrebbe decidere di acquistare un ulteriore attaccante per migliorare in fase realizzativa e per avere sempre al meglio tutti gli interpreti. A quanto pare, Marotta sarebbe tornato a pensare a Giroud del Chelsea, soprattutto dopo le dichiarazioni del suo agente. Quest’ultimo ha spiegato che probabilmente il suo assistito andrà via nella finestra di mercato a gennaio e preferirebbe una sfida all’estero e quindi né in Inghilterra e né in Francia. Un messaggio indiretto all’Inter che lo aveva cercato già nel gennaio scorso, senza successo.

