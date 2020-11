Amazon, in arrivo gli Echo Frames: occhiali super smart

Portare gli occhiali da vista non sarà più come una volta, Amazon mette sul mercato gli ‘smart glasses’ Echo Frames

Jeff Bezos irrefrenabile. Il colosso Amazon sta sbancando tutti i mercati, con continue innovazioni e colpi di testa che incendiano l’economia americana. Presentati un anno fa, questo paio di occhiali da vista, apparentemente normali, nascondono una tecnologia super smart che vi consentirà di far un passo in avanti con la tecnologia. Se con il film “Ritorno al futuro” si immaginavano le macchine volanti, con questo nuovo modo di portare gli occhiali, ci si avvicina.

Un uomo geniale come il fondatore di Amazon non poteva trovare data migliore per lanciarli sul mercato americano: il 10 dicembre gli Echo Frames saranno a disposizione degli utenti affezionati all’e-commerce. Considerando che con Amazon Prime i tempi di spedizione sono veramente molto brevi, non è difficile da immaginare che questi occhiali super smart saranno il regalo di Natale di molti.

Amazon, come funzionano gli Echo Frames: la data d’uscita in Italia

Gli occhiali Echo Frames di Amazon sono una totale innovazione sul mercato. Nonostante non si conosca la data d’uscita in Italia e sugli altri mercati, il prezzo in America è fissato a 250 dollari (210 euro, ndr). Attualmente disponibili in tre colorazioni, nero, blu e tartarugato, rappresentano un nuovo modo di vedere ed indossare gli occhiali da vista.

Come funzionano? Innanzitutto, bisogna dire che è possibile sostituire le lenti con delle graduate per chi ha problemi di vista di qualsiasi genere. È possibile collegarle con qualsiasi telefono Android o Apple ed utilizzare le funzioni dell’Assistente Google o Siri. Funzionano, inoltre, come Alexa si può ascoltare musica, telefonare e ricevere notifiche, con il volume che si regola automaticamente a seconda dei rumori circostanti.