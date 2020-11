Xbox e PS5 in vendita ma purtroppo per loro è soltanto una trappola, in tanti stanno venendo rapinati in queste ore.

Xbox e PS5 sono in questo momento gli oggetti tecnologici più richiesti e più venduti. La next-gen videoludica, infatti, ha coinvolto milioni e milioni di persone in un salto generazionale assolutamente senza precedenti, che dovrebbe ridefinire completamente il concetto stesso di videogioco. Per questo motivo le persone che sono alla ricerca di questi terminali sono parecchie e stanno facendo di tutto per provare ad accaparrarsi una console per il periodo natalizio, quando in tanti sperano di regalare una console ai propri amici e familiari. Purtroppo però, come spesso accade, le persone che stanno lucrando su questa situazione non sono di certo poche, dato che l’animo umano è sempre più egoista.

Xbox e PS5 in vendita ma è una trappola: giocatori rapinati in queste ore

Tanti stanno vendendo una PS5 o una Xbox online, spingendo poi per incontrarsi con l’acquirente da vicino. Fatto ciò scatta la trappola: chi deve comprare viene picchiato e saccheggiato degli oltre 499 euro che aveva con sé per la console. La situazione in America è così grave e diffusa che addirittura la polizia di Toronto ha dovuto dare l’allarme e avvertire le persone di non cadere in questa trappola. Oltre il danno, la beffa, di “pagare” una console senza avere nulla.

