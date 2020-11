Vaccino Coronavirus, Cts: “Parole Crisanti da condannare”

Vaccino Coronavirus, il Cts ha commentato le parole rilasciate dal microbiologo Andrea Crisanti qualche giorno fa

Tema caldissimo delle ultime settimane è il vaccino anti Coronavirus. Il farmaco sembra ormai essere l’unica soluzione reale per fermare l’emergenza pandemica, visti i dati in continuo aumento nonostante le misure sempre più restrittive imposte dai vari governi nazionali. L’azienda Pfzer ha annunciato che il suo candidato vaccino è efficace al 95% e sarà presto messo in commercio.

Intanto, c’è anche chi si sta dimostrando parecchio riluttante all’idea di usufruire sin da subito del nuovo farmaco. Tra questi, c’è il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti. Le sue parole di qualche giorno fa hanno avuto parecchia risonanza a livello nazionale, tanto che ieri è stato il Cts stesso ad intervenire per stemperare le voci. Ecco le parole rilasciate dagli esperti sul tema vaccino anti Covid.

Vaccino Coronavirus, Cts: “Parole inaccettabili”

Il Cts ha risposto al microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti, che aveva qualche giorno fa espresso le su perplessità circa il vaccino anti Covid in Italia. “Le parole di Crisanti sono inaccettabili, tutte le azioni che riguardano il farmaco vengono fatte sotto dei controlli rigidissimi e senza margine di errore, non accettiamo accuse infondate” le parole del Comitato tecnico scientifico: “Ci sono agenzie regolatorie internazionali e dell’Aifa che fanno ciò, quindi è inutile far partire accuse gratuite e senza fondamento“.

Ma non è finita qui. Il Cts ha poi infatti richiesto di “censurare” le parole del microbiologo. “Sono basate su contenuti errati è troppo superficiali. Sarebbe opportuno evitare di prendere posizioni personali che non hanno nulla a che vedere con la scientificità del tema, in quanto rende il tutto inutile. È solo una perdita di tempo” ha riportato SkyTG24.

