Crotone-Lazio a forte rischio rinvio. L’appuntamento di quest’oggi alle 15.00, gara che dovrebbe aprire l’8a giornata, potrebbe essere depennato. Ecco cosa sta succedendo.

Crotone-Lazio, prima partita di questa 8a giornata di Serie A, è a forte rischio rinvio. Ma il Covid-19 questa volta non c’entra. A insidiare l’appuntamento di quest’oggi alle 15.00, piuttosto, è il maltempo, con forti nubifragi e allagamenti che stanno devastando l’intero territorio calabrese in queste ore.

Crotone-Lazio a rischio rinvio

E considerando che lo scenario delle prossime ore non dovrebbe, ma anzi proseguire fino a domani, l’impegno rischia seriamente di essere depennato. Anche perché specialmente a Crotone la situazione è disperata. Non si è trattata di una semplice tempesta, ma di una vera e propria calamità. Tant’è che gli abitanti del posto, reduci da una notte da incubo, si sono letteralmente risvegliati nel fango questa mattina. Si registrano anche auto trascinate via e negozi devastati. Insomma: un vero infermo.

A pagare di più sono le periferie come Margherita, Poggio Verde e il quartiere di Tufolo. Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco, ma la buona notizia è che non si registrano vittime o feriti. La situazione, tuttavia, resta estremamente delicata e andrà monitorata attentamente nelle prossime ore. Grossa attenzione andrà inoltre anche all’Esaro e ai suoi canali. La prima partita di Serie A, dunque, potrebbe essere direttamente Spezia-Atalanta attesa quest’oggi alle 18.00.

