Playstation 5, macchia nera che diventa sempre più grande sulla scocca, un giocatore è infuriato con Sony.

Playstation 5 è uno degli oggetti di cui si parla continuamente in queste settimane, con una marea di utenti che stanno facendo di tutto per provare ad accaparrarsene una. Infatti nel giorno del lancio, lo scorso 19 novembre 2020, la console è stata disponibile online soltanto per brevi attimi, prima che le poche esistenti venissero letteralmente spazzate dall’utenza. Parliamo di poche migliaia di console per milioni di giocatori in Italia, dove la Sony vanta un primato assoluto nell’immaginario collettivo e nelle preferenze dell’utenza ai danni di Microsoft e della sua Xbox. Tuttavia la casa giapponese pare continuare ad essere bombardata da segnalazioni di problemi disparati, come questo che vede una grossa macchia nera sulla scocca.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Amazon Pharmacy, nuovo shop online: come funziona

Playstation 5, macchia nera che si allarga sulla scocca – FOTO

Si parla infatti di una macchia nera che improvvisamente, riportano alcuni utenti, si starebbe formando sulla propria console. Parliamo di un punto molto delicato e soprattutto, come dimostrano l’immagine in basso di un utente, di una macchia che è impossibile non notare e non vedere. Questa macchia, riporta l’utente in questione, si starebbe anche ingrandendo col tempo e non è chiaro se dipenda da un problema di surriscaldamento o meno. Di sicuro la persona in questione ha subito taggato Sony, cercando aiuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, addio alle chat archiviate: arriva una nuova sezione

Absolutely fuming. Stain on my ps5 don’t no what the fuck it is, little brown mark whiped it and it’s gone worse pic.twitter.com/tj3JtsyyXk

— Gibo (@GibosWorld) November 19, 2020