Donald Trump jr positivo al Covid: è attualmente in isolamento

Donald Trump jr è positivo al Covid-19: altra cattiva notizia per l’ex presidente statunitense. Ecco le condizioni del 42enne già in isolamento e sotto cura.

Donald Trump jr, il primo genito del presidente uscente degli Stati Uniti, è risultato positivo al Covid-19. Il 42enne, ovviamente in quarantena, è asintomatico e sta seguendo tutte le raccomandazioni del caso per uscirne quanto prima. Si tratta del secondo figlio dell’ex leader degli USA a risultare contagiato dopo il 14enne Barron.

Donald Trump jr positivo

Donald Jr si aggiunge intanto ad altre tantissime persone vicinissime a Trump e risultate infette in queste settimane. Siamo a oltre una decina tra consiglieri, collaboratori o familiari. L’ultimissimo esempio è Andrew Giuliani, figlio del legale personale dell’ex presidente costretto ora all’isolamento.

Nel frattempo Trump ancora non si arrende dopo la schiacciante vittoria di Joe Biden. Secondo quanto riferisce La Cnn, il 74enne è pronto a convocare alla Casa Bianca parlamentari della Pennsylvania e del Michigan per cercare di sovvertire il verdetto maturato a livello nazionale. Nel primo Stato, infatti, è attesa per lunedì la certificazione della vittoria di Biden.

Biden nel frattempo non le ha mandate a dire al suo ex rivale: “Sta dimostrando un’incredibile irresponsabilità, mandando un messaggio negativo al mondo intero. Questo non è uno scherzo, non è un gioco. Trump sta passando come il presidente più irresponsabile della storia degli Stati Uniti d’America”. Idee chiare intanto anche per la pandemia in atto: “Non chiuderemo, porterebbe danni economici importanti e sarebbe comunque controproducente”.