Diletta Leotta, coccole in auto proprio con lui: che minigonna! – VIDEO

Diletta Leotta, coccole in auto proprio con lui: che minigonna come si vede nella Storia pubblicata proprio in questi istanti. La conduttrice è bellissima come sempre e i suoi fan non possono fare altro che applaudirla.

Diletta Leotta è carica in vista di questa sera. La splendida conduttrice di DAZN, infatti, commenterà a bordocampo l’anticipo serale dell’ottava giornata di Serie A tra Juventus e Cagliari, in programma esattamente alle ore 20,45. Sfida importantissima soprattutto per i padroni di casa che sono chiamati a vincere dopo il pareggio ottenuto due settimane fa sul campo della Lazio. E, proprio in questi istanti, la bellissima siciliana ha pubblicato una Storia su Instagram che la immortala in macchina, proprio direzione Torino, a poche ore dal fischio d’inizio.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta show con un calciatore: la Leotta svela il nome – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta, coccole in auto proprio con lui: il Video

Nella Storia in questione, si vede la straordinaria Diletta in macchina mentre tiene sulle gambe un simpatico e tenero cane di nome Gino. Ecco infatti le sue parole: “Siamo partiti da Milano direzione Torino, questa sera c’è Juventus-Cagliari e non sono da sola: c’è Gino“. I suoi follower, però, hanno immediatamente apprezzato la provocante mise della catanese che sembra indossare una minigonna davvero parecchio intrigante, che mette in risalto le sue bellissime gambe. Diletta è in formissima e conferma per l’ennesima volta di avere un corpo e un viso unici. Ecco la Storia pubblicata proprio pochi istanti fa sulla pagina Instagram di Diletta Leotta:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Belen Rodriguez lo fa davanti a tutti e scoppia la polemica – VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta rivela: “Me l’ha insegnato Totti, è bravissimo” – VIDEO