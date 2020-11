Covid, Zaia: “Numeri in miglioramento, ma mangeremo panettone da soli”

Covid-19, il governatore Luca Zaia ha commentato la situazione in Veneto, facendo trasparire cauto ottimismo a riguardo

Continuano a preoccupare i numeri relativi al Covid-19 in Italia e nel mondo. Il governo ha emanato da qualche settimana un Dpcm che ha diviso l’intera penisola in tre zone differenti in base al livello di criticità del virus. Tra le regioni maggiormente colpite e più a rischio, c’è il Veneto.

Intervenuto poco fa nel corso di una conferenza stampa, il governatore della regione Luca Zaia ha commentato la situazione attuale, dichiarandosi più ottimista del solito. ” Siamo in area gialla, ma non siamo fuori da tutto questo casino. Vietato abbassare la guardia al momento” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “L’ordinanza al momento non si discute, verrà reiterata in quanto la battaglia è ancora in corso”

Covid-19, Zaia: “I segnali sono positivi”

La situazione è in miglioramento e i numeri stanno calando, ma guai ad abbassare la guardia. È quanto dichiarato dal governatore del Veneto Luca Zaia in merito all’emergenza Covid. Nel corso di una conferenza stampa, il presidente ha fatto il punto della situazione su quanto sta accadendo in questi giorni su tutto il territorio. “I numeri sono finalmente in miglioramento, ma è solo un segnale. Verona, Vicenza e Venezia sono ancora in trend crescente, per questo bisogna continuare a lottare e non abbassare la guardia“ le sue parole: “È inutile che mi chiedete cosa faremo a Natale, la risposta è ovvia: il panettone c’è lo mangeremo da soli“.

Ora il Veneto, così come il resto d’Italia, aspetterà i dati del monitoraggio aggiornati, così da capire come procedere anche dopo la scadenza del Dpcm attualmente in vigore.

