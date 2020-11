Calciomercato Juve, clamorosa tentazione per Ronaldo 

Calciomercato Juve, bomba dalla Spagna: super tentazione per il fenomeno portoghese in scadenza nel 2022! Marca non ha dubbi: questo potrebbe essere l’ultimo anno di CR7 in bianconero.

Bomba dalla Spagna: e se Cristiano Ronaldo tornasse al Real Madrid? E’ questa la pazza indiscrezione rilanciata oggi dal quotidiano ‘Marca’, il quale parla di precisi riavvicinamenti tra il fenomeno portoghese e il presidente dei blancos Florentino Perez. Dopo la grande freddezza al momento dell’addio e la pace fatta lo scorso marzo, ora ci sarebbero tutti i presupposti per un gran ritorno che farebbe tutti felici.

Calciomercato Juve, il Real (ri)chiama Ronaldo

L’addio alla Juventus sembra infatti sempre più probabile, considerando quanto CR7 incida maledettamente sul bilancio col suo mega ingaggio. Dall’altra parte l’atleta sembrerebbe deluso dal ridimensionamento bianconero e da una Champions League sempre più improbabile per la Vecchia Signora. E al contempo ci sarebbe quella squadra che ha guidato per anni, ora in un momento assolutamente buio, da rilanciare a dovere.

E nel frattempo attenti anche alla tentazione Paris Saint-Germain per il 35enne lusitano. A uscire allo scoperto a tal proposito è stato proprio il dirigente Leonardo, il quale ha risposto così direttamente a un tifoso: “Noi facciamo parte di quella cerchia ristretta di società che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie…”. A quel punto cosa sceglierebbe Ronaldo: il fascino di un’ultima grande sfida o il ritorno a casa?

