Due operai morti folgorati: tragedia terribile in un piccolo paese della Calabria. I due uomini dovevano sistemare delle grondaie quando un errore si è rivelato fatale.

Tragedia a Filogaso, in provincia di Vibo Valentia in Calabria, dove purtroppo si aggiorna la già lunghissima lista delle persone morte sul posto di lavoro. Questa volta è toccato a due operai folgorati da alcuni cavi elettrici toccati per errore. Le vittime, secondo quanto riporta l’ANSA, erano intente nel sistemare alcune grondaie del palazzo municipale quando è avvenuta la tragedia.

Due operai morti folgorati a Vibo Valentia

Inutili i soccorsi per i due uomin: il personale dell’ambulanza non ha potuto costatare altro che il decesso dei lavoratori. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Maierato che hanno avviato subito le indagini del caso per ricostruire la precisa dinamica dell’incidente. Al momento non si conoscono le generalità dei tristi protagonisti.

L’intera zona, intanto, è stata immediatamente isolata con transenne per tenere a distanza i curiosi. E nel frattempo il sindaco Massimo Trimmeliti e il suo vice Daniele Rachieli, fuori paese per impegni lavorativi, stanno immediatamente rientrando presso il piccolo centro. Ora bisognerà capire chi abbia ingaggiato i due, se questi avessero opportune competenze e tutte le varie componenti di sicurezza del caso.

