Supercoppa, Juventus-Napoli si disputerà in Italia: la nuova sede della sfida del 20 gennaio prossimo. Lo scorso anno i bianconeri avevano perso contro la Lazio in Arabia Saudita

La Supercoppa italiana torna all’interno dei confini nazionali. La terza competizione del nostro calcio, si disputa tra i vincitori dello Scudetto e i campioni della Coppa Italia. Dopo diverse edizione disputate all’estero, per accrescere la visibilità del football nostrano, la Lega ha deciso di disputare la gara tra Juventus e Napoli a Reggio Emilia. Il Mapei Stadium sarà il teatro del confronto tra bianconeri e azzurri il prossimo 20 gennaio. Manca ancora l’ufficialità ma come riportato dai colleghi di Mediaset, la decisione sarebbe ormai stata presa. Lo scorso anno la Juve di Sarri venne sconfitta 3-1 dalla Lazio in quel di Gedda, all’interno dello scenario esotico dell’Arabia Saudita.

Supercoppa, Juventus-Napoli si disputerà in Italia: la nuova sede sarà il Mapei Stadium a Reggio Emilia

La decisione di disputare la Supercoppa italiana il prossimo 20 gennaio a Reggio Emilia sarebbe già stata comunicata a Juventus e Napoli. Bianconeri e partenopei si affronteranno ancora una volta in una finale secca, dopo quella di Coppa Italia, vinta dai ragazzi di Gattuso ai calci di rigore lo scorso giugno.

La volontà della Lega e della Federazione è quella di limitare al minimo gli spostamenti in questo grave periodo di pandemia di Covid. Nonostante i soldi che potevano garantire le mete esotiche, almeno per questa edizione meglio prediligere la sicurezza delle squadre.

Nel corso degli anni il terzo trofeo nazionale era stato disputato per tre volte in Cina, due in Qatar e due in Arabia Saudita. Indimenticata anche l’edizione del 1993, la prima all’estero, che venne giocata negli USA, a Washington.

Supercoppa italiana a Reggio Emilia: il commento di Raffaella Curioni

Per commentare la notizia è intervenuta a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, Raffaella Curioni, assessore con delega allo sport del Comune di Reggio Emilia.

“Abbiamo saputo la notizia in queste ore, ci riempie di gioia ed è un riconoscimento per città e stadio. Ci dispiacerà se da qui al 20 gennaio gli stadi saranno ancora chiusi ma noi organizzeremo al meglio questo evento straordinario e di portata nazionale“.

