Diletta Leotta in mezzo al mare con lui: “Salvami” – VIDEO

Diletta Leotta in mezzo al mare con lui: “Salvami”. Il servizio per “Linea Diletta” ha fatto impazzire i fan e mostra la showgirl siciliana in una situazione particolare

Il campionato di Serie A sta per ricominciare dopo la sosta per le nazionali. Si torna a giocare e tornano anche tutte le trasmissioni televisive dei pre e dei post gara. Mattatrice del pallone in Tv è sempre lei, Diletta Leotta, volto carismatico di Dazn e “signora” del calcio. Sabato sera sarà impegnata nell’anticipo tra Juventus e Cagliari, in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming. In questi giorni la bella showgirl siciliana si è mantenuta comunque attiva, tra impegni in radio e le immancabili stories su Instagram. Video e foto sempre molto ricercate per una delle influencer più attive del nostro Paese. Una passione per i social premiata dal seguito costante dei milioni di followers che non mancano mai di commentare un suo post.

Diletta Leotta in mezzo al mare con Fabio Quagliarella: “Salvami”. Il Video spopola sui social

L’ultimo servizio realizzato per “Linea Diletta” la vede impegnata con Fabio Quagliarella. Le sue interviste ai volti noti della Serie A sono diventati ormai un cult. Famose le “one to one” con Cristiano Ronaldo e Francesco Totti, che hanno raccolto un grande successo in passato. Il centravanti della Sampdoria è stato il protagonista della recente puntata. L’anteprima del video è finita nelle sue stories su Instagram e ha fatto il pieno di commenti esilaranti. I due si trovano in mezzo al mare di Genova, su un bel motoscafo ma con un meteo non proprio clemente. A un certo punto viste le onde Diletta palesa anche un pizzico di preoccupazione. Quagliarella però è davvero un compagno rassicurante e le risate sono assicurate…

