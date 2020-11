La bambina nell’immagine in evidenza oggi è una conduttrice di successo, famosa per aver condotto molte trasmissioni storiche della Rai. Scopriamo di chi si tratta.

Quella bambina nella foto in evidenza oggi è cresciuta ed è diventata una donna bellissima e di successo. Sin da piccola amava il mondo dello spettacolo e il suo sogno era quello di fare la conduttrice.

Con il passare del tempo è riuscita a coronare il suo sogno diventando la donna più famosa del grande schermo. Ha condotto moltissime trasmissioni storiche della Rai tra cui I Fatti vostri, Mezzogiorno in famiglia, Piazza Grande e così via.

È una conduttrice di successo con un corpo statuario: la riconoscete?

La protagonista di oggi è nata Roma 23 dicembre 1966. Debutta in televisione nell’estate del 1993 come valletta del programma del mezzogiorno di Canale 5 Sì o no?, condotto da Claudio Lippi. Dopo questa esperienza, nell’autunno del 1994 passa in RAI, dove per due edizioni partecipa come valletta, assieme ad Adriana Volpe, al varietà del sabato sera Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci su Rai 1.

Nell’autunno del 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del reality show Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini. La protagonista di oggi è la bellissima Stefania Orlando.

