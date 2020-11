Calciomercato Juventus, in arrivo la rivelazione della Serie A: il piano

Non si ferma mai il calciomercato della Juventus, con Paratici attivo sul mercato. Nel mirino bianconero un centrocampista della Nazionale.

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato. Infatti, nonostante la formazione bianconera abbia conservato l’imbattibilità, non viene comunque da un inizio entusiasmante, con solamente tre vittorie nelle prime sette giornate. Un inizio non entusiasmante per Andrea Pirlo, che ad oggi sta deludendo anche sul piano del gioco, che spesso apparre sterile e poco dominante.

I problemi del mister al primo anno vengono soprattutto dal centrocampo. Infatti Pirlo ancora deve riuscire a trovare la quadra, con un centrocampo che spesso non riesce a fare da collante tra difesa in attacco. Il colpo più ambito da tifosi e dirigenza resta Paul Pogba, che al momento sembra proibitivo proprio per i costi tra cartellino ed ingaggio. Così Fabio Paratici ha deciso di puntare su un colpo tutto italiano, andiamo a scoprire chi è.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo è Manuel Locatelli: Paratici tratta con il Sassuolo

Fabio Paratici così è pronto a regalare un nuovo centrocampista ad Andrea Pirlo. Infatti l’obiettivo numero uno, dopo Pogba, resta Manuel Locatelli. Il giocatore sta stupendo tutti per classe e personalità, mostrata sia in Serie A che in Nazionale. A risaltare il suo talento è proprio l’ultima apparizione con gli azzurri, con il centrocampista autore di un assist al bacio per il compagno di squadra, Domenico Berardi.

Adesso si prova ad intavolare una trattativa con l’amministratore delegato del Sassuolo, Andrea Carnevali, che difficilmente farà andare via il giocatore a Gennaio. La base della trattativa è 40 milioni, già chiesti nelle trattative precedenti dalla compagine emiliana. L’obiettivo della Juventus è ricevere qualche sconto, magari mettendo nella trattativa qualche contropartita per convincere Carnevali.

L.P.

