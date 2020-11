Ramsey potrebbe essere ceduto a gennaio e Fabio Paratici ha messo nel mirino un top player per sostituire il gallese.

La Juventus sta considerando la situazione di alcuni suoi giocatori tra cui Sami Khedira e Aaron Ramsey. Il tedesco dovrebbe rescindere a gennaio, dato che il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2021.

Situazione diversa per il gallese. Aaron Ramsey, arrivato a Torino solamente un anno e mezzo fa a parametro zero, potrebbe essere ceduto a gennaio e Paratici, stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, sta considerando come alternativa al gallese Calhanoglu del Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, il colpo è vicino. L’agente: “Ora più facile andar via”

Calciomercato Juventus, Paratici tenta il colpo: può arrivare a zero

Hakan Calhanoglu da quando è stato schierato nella posizione giusta, nel ruolo di trequartista, ha dato il meglio di se. Insieme a Ibrahimovic, il turco è uno dei protagonisti del momento magico del Milan, ma il suo contratto scadrà a giugno 2021 e le parti non sembrano trovare l’intesa per il rinnovo.

L’ex Leverkusen vorrebbe un ingaggio da top player, 7 milioni di euro a stagione più bonus, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre ai 5 compresi i bonus. Difficile che le parti trovino un accordo e così i rossoneri stanno provando a imbastire una trattativa per non perderlo a zero.

Le possibilità che Calhanoglu vada via a giugno come free agent sono elevate così come lo sono le possibilità che vada alla Juventus. Infatti, stando a quanto affermato da Antonio Milone di Tuttosport ai microfoni di calciomercato.it, l’interesse è reale e in caso di addio di Ramsey a gennaio i bianconeri potrebbero proporre uno scambio al Milan, inserendo nella trattativa il cartellino di Federico Bernardeschi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, dalla Spagna: super scambio con l’Atletico Madrid