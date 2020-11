Calciomercato Inter, il colpo è vicino. L’agente: “Ora più facile andar via”

Calciomercato Inter, si avvicina il colpo in attacco per gennaio. L’agente serve l’assist: “Ora è più facile andar via”

Nella scorsa finestra di mercato invernale, l’Inter ha tentato l’assalto ad Olivier Giroud senza però riuscire a raggiungere un accordo con il Chelsea. Il calciatore francese tutt’ora è sulla lista dei cedibili ed, inoltre, ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. A tal proposito, ha parlato il suo agente, Michael Manuello, ai microfoni di FootMercato: “A 34 anni, se la situazione non dovesse cambiare al Chelsea, non ci saranno opzioni per il prolungamento del contratto. La sua volontà è quella di divertirsi e giocare. Il Chelsea, entro gennaio, dovrà giocare 11 partite. Olivier appartiene al suo club ed è concentrato sul calcio giocato. Dopo dicembre vedremo cosa accadrà, in un modo o nell’altro”.

Difficile che Giroud torni in Francia o che rimanga in Premier, poiché “cerca un luogo dove possa avere piacere a giocare. In Francia è già stato campione con il Montpellier”. Un nuovo club inglese, però, potrebbe affascinarlo. “La Premier League rimane un campionato straordinario, che offre un piacere diverso. Qualora arrivasse un ottimo club della Premier, ci penserebbe su. E’ pronto per andare a vivere altrove all’estero”.

LEGGI ANCHE—> Supercoppa, Juventus-Napoli si disputerà in Italia: la nuova sede

Calciomercato Inter, assalto a Silvestri e Zaccagni

L’Inter è pronta all’assalto per due calciatori dell’Hellas Verona. Il primo profilo porta a Silvestri, il 29enne italiano è uno dei calciatori ritenuti adatti come possibile sostituto di Samir Handanovic che ne ha 36. Ad interessare parecchio all’Ad Marotta è anche il centrocampista offensivo Mattia Zaccagni. Difficile che l’Hellas si privi di entrambi, a meno di offerte davvero irrinunciabili e per irrinunciabili di parla di circa 40-50 milioni di euro in totale.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, nuova tentazione per Ibrahimovic