Cagliari, due giovani morti in uno scontro contro un trattore

Cagliari, due giovani morti in uno scontro tra la loro auto e un trattore, forse dopo un sorpasso azzardato. Impatto devastante

Un terribile incidente stradale nella serata di oggi, 20 novembre, è costato la vita a due giovanissimi in provincia di Cagliari. Alle porte di Villasor una Mercedes Classe A ha impattato violentemente contro un trattore che sta trantitando e per i due giovani occupanti della vettura non c’è stato scampo.

Alla guida della vettura c’era Steven Carbini, maggiorenne da poco, nato in Germnia ma residente da tempo a Cagliari. E accanto a lui la 17enne Angelica Angulo, costaricense di origini ma da una vita nel capoluogo sardo. La ragazza era anche incinta di qualche mese. Ferito e trasportatol in cordi rosso all’ozspedale anche il 64enne conducente del trattore che però secondo le prime informazioni non sarebbe in condizioni serie.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma i primi rilievi farebbero pensare che possa essersi trattato di un sorpasso azzardato. Le prime immagini dello scontro, vfirnite dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, sono impressionanti. La vettura è ridotta ad un ammasso di lamoiere, segno che l’impatto è stato violento. E il trattore è stato sventratol nella sua parte posteriore.

Non appena la notizia della tragedia, avvenuta poco prima delle 19 di questa sera, si è diffusa è cominciato il doloroso ricordo degli amici di Steven e Angelica. La giovane coppia era molto conosciuta e ben voluta a Cagliari, sono già in molti a ricordarli sui social con messaggi commossi.

Anziana investita a Iseo mentre attraversava la strada, morta prima di esse portata in ospedale

Un altro incidente mortale, sempre nel tardo pomeriggio di oggi, a Iseo nel Bresciano. Una donna anziana, della quale non sono state per ora rese note le generalità, è stata investita da una Mercedes mentre stava attraversando la strada.

Dopo avere impattato contro l’auto, la donna resifdente in paese è finita a terra. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso inviato da Brescia ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Saranno i rilievi degli agenti arrivati sul posto a stabilire con esattezza cosa sia successo anche in base alle testimonianze raccolte.