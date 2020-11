Belen Rodriguez in body: la mano non riesce a coprire tutto – VIDEO

Belen Rodriguez in body: la mano non riesce a coprire tutto come si vede nella Storia pubblicata proprio in queste ore. L’argentina è come sempre sensazionale e non fa nulla per nascondere il suo inconfondibile fascino.

Belen Rodriguez è tra le regine indiscusse del web e tra i volti femminili più attraenti e desiderati della televisione italiana. La bellissima conduttrice argentina, infatti, continua a riscuotere un successo esorbitante grazie ad un corpo senza eguali e alle sue curve davvero scultoree. Belen, tra le altre cose, è una delle più attive su Instagram ed è solita deliziare i suoi tantissimi follower (al momento 9,7 milioni) con Storie sempre parecchio intriganti. Proprio come le ultime che, in queste ore, stanno facendo incetta di like e complimenti da parte del pubblico maschile.

Belen Rodriguez in body: la Storia spopola sul web

Nella Storia in questione, si vede la splendida Belen Rodriguez indossare solo un body nero e provare a coprire la parte inferiore del suo corpo con la mano, ma le immagini infiammano il web. In altre Storie, poi, la modella di Buenos Aires mostra delle gambe pazzesche e dei tacchi a dir poco vertiginosi, che evidenzia il suo corpo senza eguali. Ecco le Storie pubblicate in queste ore dalla straordinaria Belen Rodriguez sulla propria pagina Instagram:

