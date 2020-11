Argentina, la First Lady Fabiola Yanez fa causa a Google: il motivo è da ricercare su alcune frasi comparse online dal 12 novembre, anche su Wikipedia

La first lady argentina, Fabiola Yanez, ha deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti di Google per informazioni offensive diffuse sul proprio conto. La causa, portata avanti dall’avvocato Luis Goldin, è nata a seguito della pubblicazione di frasi “misogine, malevole e diffamatorie”. Il tutto a partire dal 12 novembre nel motore di ricerca più famoso del mondo.

Attraverso un comunicato, è stato spiegato che al fine di preservare i dati che consentono di calcolare il danno causato, i suoi legali hanno chiesto di scaricare e memorizzare tutti i dati associati al nome Fabiola Yanez, a partire dall’11/12/2020.

Hanno anche richiesto che fosse spiegato in modo chiaro e preciso come viene generata questa pubblicazione. Un approfondimento su quanto tempo è stata attiva, quante visualizzazioni, visite e interazioni ha avuto.

Argentina, la First Lady Fabiola Yanez fa causa a Google: frasi ingiuriose nei suoi confronti

Per far luce sulla vicenda i legali della First Lady argentina hanno voluto sapere da Google tutte le pubblicazioni relative al nome Fabiola Yanez tra il 26 ottobre e il 15 novembre.

“È importante tenere presente che il motore di ricerca ha 3 miliardi di visite al giorno ed è l’unico a poter tracciare le pagine visualizzate. Solo Google può sapere quante persone hanno visto o interagito con quelle notizie dannose e ingiuriose“.

In conclusione, è stato sottolineato che il fondamento di questa causa consiste nello “stabilire un criterio giurisprudenziale che garantisca la tutela dei diritti e della privacy di tutti gli uomini e le donne argentine“.

Lo scorso agosto, la vicepresidente argentina Cristina Kirchner ha intentato una causa simile contro lo stesso motore di ricerca.

