Amazon Pharmacy, nuovo shop online: come funziona

Jeff Bezos non si accontenta ed espande il suo patrimonio, nasce Amazon Pharmacy: una nuova concezione della medicina

Jeff Bezos è uno degli uomini più ricchi del mondo. Con un patrimonio stimato di 182,4 miliardi di dollari, la sua intuizione geniale è stata quella di mettere a disposizione del mondo un e-commerce. Ha superato qualsiasi altro sito di vendite online grazie al design, l’affidabilità ed il servizio di supporto 24/7. È raro trovare, al mondo, una persona che non sappia cosa sia Amazon e chi sia il suo fondatore.

Evidentemente il genio del guadagno non ne ha ancora abbastanza: ha deciso di ampliare la sua vendita online. Gli effetti del nuovo sito si vedono già in borsa: tutti i colossi americani che si occupano di farmaci generici – drugs store – hanno perso il 17%. Al contrario il titolo di Amazon prosegue un’inarrestabile cavalcata superando i 3 mila dollari di valore per una singola azione.

Amazon Pharmacy, cos’è e come funziona

Jeff Bezos ha sfruttato la fiducia dei suoi acquirenti per mettere sul mercato qualcosa che non si è mai visto prima. Alcuni studi dimostrano che gli utenti sono restii ad acquistare farmaci online, magari per paura che qualcosa possa essere manomesso: non con Amazon. È così nasce Amazon Pharmacy, con farmaci generici disponibili e farmacisti a disposizione 24/7. C’è un’ampia selezione di medicinali usati per trattare condizioni di salute croniche ed acute: tiralatte, test per diabetici, dispositivi medici, farmaci REMS, vaccini, vitamine, prescrizioni per animali domestici.

Una svolta per gli Stati Uniti – per il momento – che potrebbe cambiare le abitudini del mondo intero e alterare notevolmente il mercato globale. Sconti fino all’80% per gli abbonati Prime e senza necessità di assicurazione sanitaria: un passaggio chiave per gli americani.