WhatsApp, in arrivo nuove funzionalità: di cosa si tratta

WhatsApp, in arrivo nuove funzionalità: i prossimi aggiornamenti porteranno con sè degli aspetti molto interessanti per tutti gli utenti

Tutti gli utenti di WhatsApp stanno per usufruire di importanti cambiamenti e novità sulla piattaforma di messaggistica più famosa del mondo. Alcuni sono stati già introdotti nelle ultime settimane, altri sono appena arrivati e riguardano le funzionalità di gestione delle chat archiviate.

La nuova versione di chat archiviate si chiama Leggi più tardi e introduce importanti modifiche al modo in cui i messaggi possono essere archiviati e disattivati. L’opzione funziona insieme alla modalità “Vacanza“, che permette di silenziare e nascondere le conversazioni dalla schermata principale di WhatsApp. Si applica alle chat, non ai singoli utenti ed è utile per gestire gruppi particolarmente affollati ma con contenuti poco interessanti.

Uno dei principali cambiamenti con Leggi più tardi è che anche quando le chat sono state archiviate – o contrassegnate per la lettura in un secondo momento – nuovi messaggi arriveranno e verranno aggiunti all’archivio, senza le fastidiose notifiche attuali. La finalità di WhatsApp è di aiutare a ridurre le interruzioni, aumentando la fruibilità del proprio prodotto.

WhatsApp, in arrivo nuove funzionalità: la principale è “Leggi più Tardi”

Per ora, i riferimenti a Leggi più tardi sono stati individuati solo nella versione iOS (in particolare WhatsApp Messenger beta per iOS 2.20.130.1), ma è difficile immaginare che la funzione non arriverà anche su Android. Non essendo stata ancora annunciata ufficialmente non è possibile definire una data certa per tutti gli altri utenti.

Mentre le chat “Leggi più tardi“ sono silenziate in modo da non essere disturbati, la sezione è sempre disponibile nel tuo elenco chat in modo che tu possa tornare a trovarle ogni volta che vuoi. Se decidi di ricevere nuovamente le notifiche da un particolare thread di chat, puoi annullare l’archiviazione di una o più conversazioni in pochi tocchi.

Al momento le modifiche possono essere viste solo dalle persone che si sono iscritte al programma beta TestFlight di WhatsApp.

