Vince Reffet, morto a Dubai il “jetman” francese

Un’esercitazione gli è costata la vita, incidente mortale per Vince Reffet, il jetman francese che sfidava gli aerei

Aveva soltanto 36 anni Vincent “Vince” Reffet che, inseguendo la sua passione, è morto in un incidente. Era membro del team “Jetman Dubai”, una compagnai che si esibisce in spettacoli aerei volando sopra i cieli della città. È proprio a Dubai che, durante un’esercitazione, Vince si è schiantato al suolo nel deserto ed ha perso la vita. A nulla sono serviti i soccorsi per riprenderlo, il colpo è stato fatale.

Il 17 Novembre, Reffet ha dunque dovuto dire addio alla sua passione, con cui è morto. Un giovane atleta francese, entrato nel cuore della gente di Dubai per le sue esibizioni. A ricordarlo in tantissimi, specialmente lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Con un post su Instagram, l’erede al trono di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo, gli ha dato il suo ultimo saluto.

Vince Reffet, chi era il giovane jetman francese

Nato a Annecy, in Francia, ha la passione per il paracadutismo sin da piccolo così che, da adolescente, convince i genitori a praticarlo. Poi ha trovato il team Jetman Dubai con cui ha acquisito la sua grossa fetta di fama per le sue imprese straordinarie. Tra queste, anche il lancio dall’edificio più alto del mondo: il Burj Khalifa di Dubai.

Le sue imprese sono sempre diventate virali, ma quella del 2015 gli ha fatto conquistare tantissimi ammiratori. Insieme al collega Yves Rossy si è buttato da un elicottero per affiancare un Airbus A380 di Emirates. Con un enorme coraggio e tanta adrenalina in corpo, Vince Reffet si esibì in uno spettacolo acrobatico con solo indosso un’ala in carbonio.